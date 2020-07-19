Жертвами коронавируса стали более 600 тысяч человек

Университет собирает официальную статистику по всем странам и публикует ее в реальном времени.

Наибольшее число смертей от коронавируса приходится на США — 139 960, Бразилию 78 772, Великобританию — 45 358, Мексику — 38 310, Италию — 35 042, Францию — 30 155, Испанию — 28 420 и Индию — 26 273.

С начала эпидемии коронавирус был выявлен у 14,2 миллиона человек. Наибольший ежедневный прирост наблюдается в США (70 тысяч в сутки), Бразилии (40 тысяч) и Индии (более 30 тысяч).

На днях мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирусом переболели 60% москвичей.

«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — сказал градоначальник, добавив, что в Нью-Йорке «процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой». А в российской столице «растянули процесс на три месяца», избежав перегрузки больниц.