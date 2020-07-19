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    19 июля 2020, 03:38

    Жертвами коронавируса стали более 600 тысяч человек

    Кирилл Фролов

    Число жертв COVID-19 в мире превысило 600 тысяч, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По последней информации, умерли 600 435 человек.
    Жертвами коронавируса стали более 600 тысяч человек

    Университет собирает официальную статистику по всем странам и публикует ее в реальном времени.

    Наибольшее число смертей от коронавируса приходится на США — 139 960, Бразилию 78 772, Великобританию — 45 358, Мексику — 38 310, Италию — 35 042, Францию — 30 155, Испанию — 28 420 и Индию — 26 273.

    С начала эпидемии коронавирус был выявлен у 14,2 миллиона человек. Наибольший ежедневный прирост наблюдается в США (70 тысяч в сутки), Бразилии (40 тысяч) и Индии (более 30 тысяч).

    На днях мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирусом переболели 60% москвичей.

    «И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — сказал градоначальник, добавив, что в Нью-Йорке «процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой». А в российской столице «растянули процесс на три месяца», избежав перегрузки больниц.