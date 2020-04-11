Жертвами коронавируса стали более 100 тысяч человек

По количеству смертей лидируют Италия (18,8 тысячи), США (18,3 тысячи), Испания (15,9 тысячи) и Франция (13 тысяч).

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире — 1,68 миллиона; 374,5 тысячи заболевших уже выздоровели.

В России, по данным на 10 апреля, коронавирус подтвердили у 11 917 человек, 94 из них умерли, 795 выздоровели.

Главными очагами распространения COVID-19 в стране остаются Москва (7822 случая, 50 смертей), Подмосковье (930, 13 умерших), Санкт-Петербург (408, четыре смерти), Республика Коми (208, три летальных случая), Ленинградская область (129, нет погибших), Краснодарский край (125, трое умерших), Нижегородская область (119, один скончался), Брянская (97), Тульская (71) и Мурманская области (67).