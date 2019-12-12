Жертвами конфликта в Донбассе в 2019 году стали 26 мирных жителей

Она отметила, что конфликт продолжает влиять на гражданское население Донбасса. Только с 16 сентября по 15 ноября жертвами стали шесть мирных граждан, а 36 получили ранения различной степени тяжести. Всего по итогам года, убиты 26 человек, 136 получили ранения. По словам руководителя миссии, это самая низкая цифра по сравнению с другими годами за весь период конфликта.

Начиная с середины апреля 2014 года, когда возник конфликт, количество жертв среди гражданского населения по обе стороны соприкосновения сторон составило 3 344 человека, количество раненых превысило семь тысяч человек.

Матильда Богнер заявила, что конфликтующие стороны должны сделать все, чтобы убийства среди гражданского населения в ходе противостояния прекратились. Она призвала соблюдать режим полного прекращения огня, которое участники парижского саммита «нормандской четверки» закрепили в итоговом коммюнике.