  • Жертвами конфликта в Донбассе в 2019 году стали 26 мирных жителей

    12 декабря 2019, 13:26

    Анатолий Минкин

    В этом году в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины убиты 26 мирных жителей и 136 получили ранения. Как сообщил «Интерфакс», об этом заявила глава Миссии ООН на Украине Матильда Богнер, представляя доклад Мониторинговой миссии организации.

    Она отметила, что конфликт продолжает влиять на гражданское население Донбасса. Только с 16 сентября по 15 ноября жертвами стали шесть мирных граждан, а 36 получили ранения различной степени тяжести. Всего по итогам года, убиты 26 человек, 136 получили ранения. По словам руководителя миссии, это самая низкая цифра по сравнению с другими годами за весь период конфликта.

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    Начиная с середины апреля 2014 года, когда возник конфликт, количество жертв среди гражданского населения по обе стороны соприкосновения сторон составило 3 344 человека, количество раненых превысило семь тысяч человек.

    Матильда Богнер заявила, что конфликтующие стороны должны сделать все, чтобы убийства среди гражданского населения в ходе противостояния прекратились. Она призвала соблюдать режим полного прекращения огня, которое участники парижского саммита «нормандской четверки» закрепили в итоговом коммюнике.