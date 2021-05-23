Жертвами извержения вулкана в ДР Конго могли стать более 100 человек

Извержение вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго могло унести жизни более 100 человек. Об этом епископ Эли Клод Мбамба Мусанго, проживающий поблизости в городе Гома, рассказал РИА «Новости».

Город все еще сотрясают колебания земли, рассказал местный житель. А храм, в котором он проводил служения, из-за огня оказался полностью разрушен.

Накануне вечером в провинции Северное Киву началось извержение вулкана Ньирагонго, одного из самых активных вулканов Африки. В городе Гома, который располагается рядом с вулканом, отключили электричество. Лава уже достигла аэропорта. Местное население начали эвакуировать. Спасаясь от проснувшегося вулкана, около трех тысяч человек пересекли границу Руанды. В соседней стране их временно селят в школах и храмах.

В последний раз крупное извержение Ньирагонго произошло в 2002 году. Тогда жертвами стихии стали около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, порядка 120 тысяч человек лишились своих домов. Одно из самых разрушительных извержений произошло в 1977 году, тогда погибли более 600 человек.