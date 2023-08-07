Мир 07 августа 2023, 05:41 Жертвами израильской атаки стали четверо военнослужащих Сирии Al Ikhbariya: четверо сирийских военнослужащих погибли при авиаударах Израиля Pxhere

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Четверо сирийских военнослужащих погибли в результате авиаударов со стороны Израиля по окрестностям Дамаска. Об этом сообщил сирийский телеканал Al Ikhbariya в своем Telegram-канале.

Ранения получили еще четверо военнослужащих Сирии, указано в сообщении телеканала.

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Несколькими часами ранее телеканал сообщил, что силы противовоздушной обороны Сирии в ночь на понедельник, 7 августа, отражали израильскую воздушную атаку в окрестностях Дамаска. На тот момент никаких подробностей о произошедшем не указывалось.

Ранее СМИ сообщили, что коалиция, которую возглавляют США, готовится к перегруппировке войск в своей зоне влияния на территории Сирии. Целью новой операции журналисты назвали попытку занять город аль-Букамаль. Как отмечалось, это населенный пункт представляет собой основной и стратегически важный путь снабжения и пограничный переход с Ираком. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.