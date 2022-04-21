Жертвами эскалации конфликта в ДНР стали еще 80 мирных жителей

В течение двух месяцев эскалации конфликта в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли 80 мирных жителей, в том числе ребенок, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Начиная с 17 февраля, ранения получили 347 человек, в том числе 28 детей. При обстрелах было повреждено 2 517 жилых домов, 291 транспортное средство и 567 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 34 учреждения здравоохранения и 84 учебных заведения.

Вооруженные силы Украины регулярно атакуют Петровский район Донецка, Ясиноватую и Шахтерск. В небе над последним в среду была перехвачена ракета «Точка-У», российским средствам ПВО удалось вовремя предотвратить нападение.

Всего за 64 дня было зафиксировано 2 114 фактов ведения огня. В 1 909 случаях украинская сторона использована тяжелое вооружение, например, ракеты «Точка-У», «Ураган» и «Град».

Тем временем глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об установлении полного контроля над Мариуполем. По информации РИА ФАН, российские войска и подразделения Народной милиции ДНР контролируют ситуацию.