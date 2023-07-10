Мир 10 июля 2023, 15:23 Жертвами ДТП в Нигерии стали не менее 20 человек

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В Нигерии в результате ДТП с автобусом и грузовиком, которое произошло 10 июля, погибли не менее 20 человек. Об этом написали «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

Как рассказал директор управления дорожного движения штата Лагос Таофик Адебайо, авария произошла из-за того, что у автобуса отказали тормоза.

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Водитель автобуса хотел обогнать грузовой автомобиль, но в какой-то момент не справился с управлением и врезался в него. Другие подробности случившегося не сообщаются.