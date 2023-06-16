Мир 16 июня 2023, 18:38 Жертвами ДТП в канадском городе Кэрберри стали 15 человек

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ДТП, в котором погибли как минимум 15 человек, произошло накануне недалеко от канадского города Кэрберри в провинции Манитоба. Об этом сообщил телеканал CTV.

По предварительным данным, там столкнулись микроавтобус и грузовик. Из-за сильного удара микроавтобус вылетел в кювет и загорелся, написала «Политика сегодня».

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На месте ЧП работали медицинские бригады из всех близлежащих населенных пунктов и Виннипега. Точное количество жертв уточняется.