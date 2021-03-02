Жертвами ДТП с грузовиком в США стали 15 человек. Видео

На юге Калифорнии столкнулись внедорожник и грузовик с гравием. Жертвами аварии стали 15 человек, более 10 пострадали. Их госпитализировали с травмами различной тяжести.

Столкновение произошло в городе Империал, севернее мексиканской границы, сообщил телеканал NBC News.

Автомобиль, в котором находились 27 человек, врезался в полуприцеп, полный гравия. На месте происшествия погибли 14 человек, еще один умер в больнице. Остальным оказывают помощь медики.

Водитель грузовика, добавила газета The New York Times, получил легкие травмы. Представитель Калифорнийского дорожного патруля заметил, что более двух десятков человек каким-то образом поместились во внедорожник Ford. Его максимальная вместимость — 7-8 пассажиров.

Не исключено, что в автомобиле ехали нелегальные мигранты.