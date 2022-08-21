Жертвами ДТП на юго-востоке Турции стали 19 человек

Грузовик врезался в кафе в турецкой провинции Мардин. В результате аварии погибли 19 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«К сожалению, число людей, погибших в аварии, произошедшей с въездом грузовика в толпу в Дерике, увеличилось до 19 человек. Пострадавших 26 человек, из них шесть в тяжелом состоянии', — написал Коджа в Twitter.

Изначально речь шла о 16 погибших и 29 раненых. Как уточнил телеканал NTV, у грузовика отказали тормоза. Сначала большегруз протаранил две припаркованные машины, а затем врезался в здание кафе. Информацию о ДТП подтвердил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

«К сожалению, в субботу, 20 августа, у нас произошло новое крупное ДТП в том же регионе. Все подразделения мобилизованы. По предварительным данным, у нас очень много пострадавших», — заявил министр.

Эта авария стала уже третьей, произошедшей в Турции 20 августа. В Мардине в ДТП попали автобус, пожарная машина и карета скорой помощи. Погибли 16 человек. Еще одно столкновение случилось в провинции Ризе. Там пострадали не менее 25 туристов.