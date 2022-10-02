Жертвами давки на стадионе в Индонезии стали 125 человек | 360°

Мир 02 октября 2022, 23:53 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Жертвами давки на стадионе в Индонезии стали 125 человек Reuters: из-за давки на стадионе в Индонезии погибли 125 человек Unsplash

Читать 360tv в

Давка на стадионе в индонезийском городе Маланга унесла жизни 125 человек. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на главу местного агентства здравоохранения Ридженси Виянто Виджойо.

«В результате давки на футбольном стадионе в Индонезии погибли 125 человек и более 320 получили травмы», — заявили журналисты.

Реклама

Ранее сообщалось о 127 погибших и 180 пострадавших.

Реклама

Беспорядки на футбольном стадионе начались в субботу, 1 октября, после матча между командами «Арема» и «Персебая». Правоохранители решили разогнать фанатов с помощью слезоточивого газа, что привело к панике и давке.

«Творилась анархия. Они начали нападать на офицеров», — заявил главный инспектор полиции провинции Восточной Явы Нико Афинта.

По словам врачей, некоторые люди пострадали из-за нехватки кислорода. Среди пациентов есть и те, кто получили черепно-мозговые травмы. Большинство из погибших затоптали насмерть, когда другие болельщики пытались попасть на улицу. Одним из жертв давки оказался пятилетний ребенок.

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил надежду, что это последняя футбольная трагедия в стране. Он поручил местным властям тщательно следить за безопасностью на матчах.

0 0 0 0 0 0