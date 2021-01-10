Жертвами бури в Испании стали четыре человека

В Андалусии в автомобиле погибли мужчина и женщина. Машина упала в реку и ее унесло. В пригороде Мадрида и в провинции Сарагоса двое мужчин скончались от переохлаждения.

Снегопад полностью парализовал жизнь в столице страны. Выехавшая на улицу уборочная техника не справляется. Власти уже подключили военных к устранению последствий непогоды.

Прекращено железнодорожное сообщение между регионами. Аэропорт Барахас прекратил принимать и отправлять рейсы до стабилизации обстановки. Движение наземного транспорта остановилось полность. Власти рекомендовали водителям намотать на колеса цепи, чтобы удержаться на обледенелых дорогах.

Мэрия Мадрида попросила владельцев гостиниц предоставить убежище тем, кто по каким-то причинам не может выбраться из города.

По прогнозам буря Филомена останется на Пиренейском полуострове до воскресенья после чего придет серьезное похолодание.