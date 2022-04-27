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    27 апреля 2022, 14:19

    Жертвами авиаудара Израиля по пригороду Дамаска стали четверо военных

    Артур Блянихов

    Израиль нанес авиаудары по пригороду Дамаска, в результате чего погибли четверо военнослужащих. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на оборонное ведомство Сирии.

    «Израильская агрессия в окрестностях города Дамаск сегодня ночью привела к мученической гибели четырех военнослужащих», — отмечается в сообщении.

    По данным издания, еще трое военных получили ранения. Информация о пострадавших среди мирного населения не поступала. Сирийские власти оценивают нанесенный ущерб.