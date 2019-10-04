Ан-12 аварийно сел на Украине. Есть жертвы

Экстренную посадку во Львовской области Украины совершил Ан-12. По предварительным данным, погибли как минимум три человека. Об этом сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

На своей странице в Facebook он написал, что в результате жесткой посадки погибли три человека. Еще трое ранены, их состояние оценивается как тяжелое. Продолжается спасательная операция. Разыскиваются два человека.

Криклий также рассказал, что Ан-12 авиакомпании «Украина Аэроальянс» перевозил груз из Испании во Львов.

Источник фото: Facebook

Он уточнил, что у самолета закончилось горючее. По его информации, на борту были три человека. Однако представитель отделения НОК Украины во Львовской области Игорь Зинквевич написал в Facebook, что в самолете находились семеро человек. Однако число пострадавших или погибших он не назвал.

Источник фото: Facebook

Об экстренном приземлении Ан-12 стало известно в пятницу 07:10. Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, «при заходе на посадку на расстоянии 13,7 километра до международного аэропорта „Львов“» самолет исчез с радара.

«В 07:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку», — сказано в сообщении, которое процитировал «Интерфакс».

Лайнер сел в 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы авиавоздушной гавани Львова. На борту находились семь членов экипажа и один пассажир. По данным пресс-службы ГСЧС, спасатели эвакуировали одного члена экипажа. Врачи оказали ему медицинскую помощь. Об этом написало РИА «Новости».

По факту произошедшего начато расследование.