Ан-12 аварийно сел на Украине. Есть жертвы
На своей странице в Facebook он написал, что в результате жесткой посадки погибли три человека. Еще трое ранены, их состояние оценивается как тяжелое. Продолжается спасательная операция. Разыскиваются два человека.
Криклий также рассказал, что Ан-12 авиакомпании «Украина Аэроальянс» перевозил груз из Испании во Львов.
Он уточнил, что у самолета закончилось горючее. По его информации, на борту были три человека. Однако представитель отделения НОК Украины во Львовской области Игорь Зинквевич написал в Facebook, что в самолете находились семеро человек. Однако число пострадавших или погибших он не назвал.
Об экстренном приземлении Ан-12 стало известно в пятницу 07:10. Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, «при заходе на посадку на расстоянии 13,7 километра до международного аэропорта „Львов“» самолет исчез с радара.
«В 07:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку», — сказано в сообщении, которое процитировал «Интерфакс».
Лайнер сел в 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы авиавоздушной гавани Львова. На борту находились семь членов экипажа и один пассажир. По данным пресс-службы ГСЧС, спасатели эвакуировали одного члена экипажа. Врачи оказали ему медицинскую помощь. Об этом написало РИА «Новости».
По факту произошедшего начато расследование.