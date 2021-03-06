Жертвами аварии на севере Египта стали 18 человек

Столкновение микроавтобуса и грузовика в египетской провинции Гиза привело к гибели 18 человек. Еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил новостной сайт Akhbar el-Youm.

Пострадавших в срочном порядке доставили в больницу города Бани-Суэйф, который находится недалеко от места аварии. По предварительным данным, от после столкновения микроавтобус, несколько раз перевернулся.

На месте продолжают работать спасатели. По их словам, столкновение было настолько мощное, что некоторых погибших родные могут не опознать. В причинах аварии предстоит разобраться полиции.

РИА «Новости» со ссылкой на официальные данные Центрального статистического бюро Египта сообщило, что самой частой причин аварий в этой стране становится человеческий фактор. По данным на 2019 год, жертвами ДТП стали более 3,5 тысяч человек.