Жертвам гинеколога-насильника в США заплатят почти четверть миллиарда долларов

Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе должен будет заплатить крупную сумму, чтобы урегулировать дело о сексуальных домогательствах со стороны гинеколога. Как сообщил американский телеканал CBS, речь идет о сумме в 243 миллиона долларов.

Это соглашение, к которому пришли адвокаты потерпевших пациентов этого врача. Именно в медицинском центре Калифорнийского университета и работал Джеймс Хипс, от действий которого пострадали сотни или даже тысячи пациенток.

Около четверти миллиарда долларов собираются разделить между 203 женщинами, которые стали жертвами домогательств медика. Девушки заверяют, что Хипс регулярно позволял себе развратные действия в их отношении. После разбирательства врачу выдвинули обвинения сразу по 21 пункту.

В суд подали коллективный иск, который федеральный судья рассмотрел в прошлом году. Под документом оставили свои подписи почти шесть тысяч девушек, бывших пациенток медика. Теперь им должны выплатить компенсацию в размере 73 миллионов долларов.

Впервые под арест этот медик попал в 2019 году. Хотя пациентки опасного врача жаловались на него и раньше. Тогда говорилось, что гинеколог проходил врачебную практику и начал совершать свои развратные действия еще в 2008 году.