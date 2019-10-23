Жену Зеленского обвинили в неуважении к императору Японии

Первая леди Украины, супруга президента Зеленского Елена выложила в соцсети фотографию, где она позирует в длинном платье желтого цвета. В этом наряде она присутствовала на интронизации японского императора. Согласно протоколу, существующему еще со Средних веков, одежду этого цвета могут на приемах носить только император и члены его семьи.

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Пользователи Сети уже успели раскритиковать наряд Зеленской. По словам знатоков, на официальные приемы непозволительно надевать желтую одежду. Согласно японским традициям, желтое могут носить только представители императорской семьи. Впрочем, до сих пор никакого официального протеста из Японии заявлено не было. Скорее всего, император Нарухито предпочел не придавать значения оплошности супруги украинского главы.

Некоторые пользователи заметили, что у Зеленского работает стилист-«диверсант». Или же в Офисе президента собрались люди, которые не удосужились проконсультироваться по поводу официального приема в Японии и правилах и традициях, которые существуют в стране, где значение имеет каждая мелочь.

По словам эксперта, сейчас в Японии не придают такого важного значения небольшим нарушениям традиций, если те совершены иностранцами. Платье Зеленской вряд ли станет причиной политического скандала.