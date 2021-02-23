Жену наркобарона Коротышки задержали в США

В США задержали супругу мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного по прозвищу El Chapo (Коротышка). Эмму Коронель Аиспуро подозревают в причастности к наркотрафику, сообщил американский Минюст.

Аиспуро задержали в международном аэропорту Вашингтона. 23 февраля она предстанет перед судом по видеосвязи.

31-летняя Айспуро является гражданкой Мексики и США. Ее обвиняют в участии в преступной схеме по распространению кокаина, героина, метамфетамина и марихуаны.

Кроме того, ее подозревают подготовке побега Коротышки из мексиканской тюрьмы в 2015 году. После повторного ареста Гусмана в январе 2016 года Айспуро, по версии следствия, участвовала в планировании еще одного побега.

Однако в январе 2017 года Гусмана экстрадировали в США. В 2019 году его приговорили к пожизненному заключению. Кроме того, Коротышку обязали выплатить 12,6 миллиарда долларов, полученных картелем от продажи наркотиков в США.

В течение многих лет Гусман руководил одним из крупнейших в мире наркокартелей «Синалоа». Это название родного штата преступника в Мексике.