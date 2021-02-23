Жену наркобарона Эль Чапо задержали в США по подозрению в торговле «запрещенкой»

Жену мексиканского наркобарона Эль Чапо задержали в США по подозрению в наркоторговле. 31-летнюю Эмму Коронел Айспуро взяли под стражу в вашингтонском международном аэропорту Даллеса.

Власти США считают, что она причастна к руководству сетью по распространению наркотических веществ: кокаина, героина, марихуаны и метамфетамина.

Муж Айспуро, 63-летний Хоакин Гусман по прозвищу Эль Чапо, сейчас отбывает пожизненный срок за наркоторговлю. Наркобарона, который возглавлял наркокартель «Синалоа», называют одним из самых известных преступников современности. США обвиняет его в контрабанде на территорию сотен тонн кокаина в течение 25 лет, а также в изнасилованиях несовершеннолетних и убийствах — как конкурентов, так и сообщников.

Его приговорили к такому заключению в июле 2019 года, когда повторно задержали после побега в 2015 году. В тот момент он находился в одной из самых охраняемых тюрем Мексики — правоохранители уверены, что побег для Эль Чапо организовала его жена. С помощью сыновей она передала ему часы с функцией GPS, которые помогли определить идеальное место для побега. В результате для Эль Чапо прорыли туннель с освещением, вентиляцией и лестницами.

Жену Эль Чапо будет судить федеральный суд США по видеосвязи. Сама она не комментирует обвинения.