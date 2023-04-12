Мир 12 апреля 2023, 00:08 Жену Медведчука объявили в розыск на Украине Спецслужбы Украины объявили в розыск жену украинского политика Медведчука РИА «Новости»

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Украинские правоохранители объявили в розыск жену оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Информация об исчезновении Оксаны Марченко появилась на сайте полиции страны.

В сообщении отмечается, что Марченко «пропала» из поля зрения украинских полицейских 24 марта. Жене Медведчука было предъявлено обвинение в том, что она финансировала действия по свержению существующего строя и захвату власти.

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Суд под воздействием аргументов СБУ в рамках уголовного дела арестовал два земельных участка с объектами недвижимости, которые принадлежали Марченко.

Ранее бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук подал иск против украинского парламента за лишение его мандата. В мае 2021 года Служба безопасности Украины обвинила Медведчука в госизмене, суд назначил ему меру пресечения в виде ареста