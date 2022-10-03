Жену Карла III уличили в подавлении мужа | 360°

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Жену Карла III уличили в подавлении мужа

Автор биографической книги о жене Карла III: король находится под влиянием жены

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Жена нового английского короля Карла III герцогиня Корнуольская Камилла имеет большое влияние на монарха. Она может управлять страной руками мужа. К такому выводу пришла автор биографической книги о жене Карла III Анджела Левин.

Она общается с герцогиней с 2015 года. За это время она успела написать книгу «Камилла: от изгоя до королевы-консорта».

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При этом мнение главной героини произведения о труде Левин пока не известно. Книгу только недавно пустили в продажу.

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В произведении Левин сказано, что Карл III целиком и полностью находится под влиянием своей супруги и не делает шага без ее одобрения. Этот нюанс может прийтись по душе Камилле.

Однако в книге есть и недостаток для новой королевы-консорта. Левин выставила на всеобщее обозрение немалое количество тайн королевского дома.

Англия

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