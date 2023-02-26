Мир 26 февраля 2023, 14:15 Жену Карла III Камиллу могут назвать королевой без приставки «консорт» Daily Mail: жена короля Британии Карла III Камилла может официально стать королевой YouTube

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Королева-консорт Камилла, супруга британского короля Карла III, может официально стать королевой без слова «консорт», которое подразумевает лишь формальные полномочия. Об этом сообщило издание Daily Mail, сославшись на источники.

По данным таболида, в Букингемском дворце считают, что «королева-консорт — это громоздко» и, возможно, Камилле было бы проще называться просто королевой, «когда придет время». Имеется в виду коронация ее мужа, которая состоится в мае.

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Источники упомянули о том, что Камилла переименовала свой «Читальный зал герцогини Корнуолльской» в «Читальный зал королевы» — без приставки «консорт», и предположили, что скоро ее новый титул могут отразить в Придворном циркуляре.

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Издание напомнило, что долгое время британцы прохладно относились к Камилле как к обидчице всеми любимой принцессы Дианы — широко обсуждалось, что принц Чарльз (теперь — Карл III) на самом деле любил именно Камиллу. Да и принцесса признавалась, что в браке их «было трое». Но в последнее время британское общество немного потеплело к «разлучнице», в чем сыграла роль королева Елизавета II. В прошлом году она призвала называть Камиллу королевой-консортом, и многие расценили это как демонстрацию поддержки.