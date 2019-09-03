Жену экс-президента Крыма обокрали в Турции

Как сообщила дочь перенесшего инсульт в Турции экс-президента Крыма Юрия Мешкова Марианна, его супруга осталась за границей одна, без денег и документов.

Девушка рассказал «Интерфаксу», что мачеха пошла в ресторан отеля, где из ее сумки украли документы, карты, телефон и деньги.

«Говорит, к ней подсели соотечественники, будто пожалели, ей стало плохо, потом ее отнесли в номер. Когда проснулась, обнаружила пропажу всего — даже папины водительские права и проездной на метро вытащили», — сказала Мешкова.

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В консульстве супруге Мешкова предложили обратиться в полицию, но она побоялась ехать в отделение одна.

«Но больше всего я переживаю из-за того, что начнет волноваться отец, потому что она не может его посещать в отсутствие каких-либо средств и документов», — добавила Марианна.

Девушка рассказал «КП-Крым», что прибывшие полицейские буквально «заломили» мачехе руки. Поэтому напуганная женщина отказалась ехать в участок без адвоката или официального представителя.

На просьбу показать видеокамеры, персонал отеля ответил, что их попросту нет.

«Я прошу помощи у соотечественников, может, кто-то сможет посодействовать», — обратилась к находящимся в Турции россиянам Марианна.

Напомним, Юрию Мешкову стало плохо на отдыхе в Турции. Предположительно, причиной инсульта стал конфликт с сотрудниками отеля, которые дали ему номер ниже заявленного класса. Экс-президент Крыма вышел из комы, но пока может только моргать.