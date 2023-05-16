Мир 16 мая 2023, 12:59 Жену экс-канцлера ФРГ лишили работы после посещения посольства России в День Победы Bild: супругу экс-канцлера ФРГ уволили за визит в посольство России 9 Мая РИА «Новости»

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Жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера Со Ен Шредер-Ким уволили из немецкой компании NRW.Global Business после того, как она посетила посольство России в Берлине 9 Мая. Об этом написала немецкая ежедневная Bild.

В посольстве РФ в Германии проходил торжественный прием по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем участвовали Герхард Шредер и его жена Со Ен Шредер-Ким. После этого женщину немедленно освободили от должности.

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В ФРГ Шредера критиковали за тесные связи с Россией, а его жене говорили, что она не должна публично высказываться «по политически деликатным темам».

Известный дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным экс-канцлер осуждал руководство Германии, подчеркивая, что их решения грозят низким уровнем жизни немцев.

Многие эксперты считаюсь, что Шредер — практик в политике, при нем страна активно развивалась. Будучи на должности канцлера, он внимательно относился к торговым, экономическим и политическим партнерам ФРГ.