Жену бывшего депутата Рады уличили в попытке вывезти с Украины $28 млн

Супруга бывшего ранее народным депутатом Верховной рады Игоря Котвицкого 14 марта пыталась вывезти с Украины в Венгрию 28 миллионов долларов. Об этом написало украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на экс-главу Обуховского райотдела полиции Дениса Ярославского.

Ярославский в соцсетях написал, что у женщины не возникло проблем с украинскими пограничниками, но их венгерские коллеги обратили внимание на чемоданы с деньгами. Жену бывшего депутата попросили задекламировать всю сумму перед въездом.

Сам Котвицкий опроверг данные сообщения. Он сказал, что супруга ездила договариваться о родах и уже вернулась домой.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что страна начала спецоперацию на Украине. С такого же дня в этой стране начало действовать военное положение. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из государства в связи с этим запрещен.