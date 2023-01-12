Мир 12 января 2023, 02:29 Жену Байдена прооперировали Супруге президента США Джилл Байден сделали операцию для лечения рака кожи РИА «Новости»

Читать 360tv в

Первая леди США Джилл Байден посетила 11 января медицинский центр имени Уолтера Рида, где ей провели операцию для лечения рака кожи. Об этом сообщил Белый дом со ссылкой на врача Джо Байдена Кевина О’Коннора.

Жене американского лидера удалили кожные новообразования над правым глазом. Врачи будут внимательно следить за процессом заживления этого участка. Однако О’Коннора усомнился, что Джилл Байден потребуются дополнительные процедуры.

Реклама

По его словам, перед операцией медики выявили еще один участок с раковыми тканями. После удаления всех новообразований супруга президента чувствует себя хорошо. Она в тот же день вернется в Вашингтон.

Реклама

Накануне в США скончалась легендарная модель Татьяна Патитц. Причиной смерти 56-летней знаменитости стал рак молочной железы.