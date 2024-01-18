Мир 18 января 2024, 07:57 Женскую роту ВСУ заметили в зоне СВО Боец «Ахмата»: украинская женская рота зашла на Кременской участок фронта Официальный сайт президента Украины

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Состоящая полностью из женщин рота Вооруженных сил Украины зашла на позиции на Кременском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщил РИА «Новости» боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«Много разных заходит… Самое удивительное это, конечно, женская рота на „болото“ (название участка местности в Серебрянском лесничестве — прим. ред.) зашла, состоящая исключительно из женщин», — подчеркнул военный.

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Предположительно, женская рота ВСУ состоит из добровольцев. Она принадлежит 54-й украинской бригаде. Боец с позывным Аид признался, что с таким еще не сталкивался. Сперва военные подумали, что в зоне СВО начали работать акустические ловушки. Затем прослушали радиоперехваты и убедились, что на участок фронта зашли женщины.

Боец уточнил, что женская рота ВСУ выполняет функции операторов беспилотников и снайперов.

Как отметил экс-главком армией Соединенных Штатов в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, Украина использует не весь мобилизационный ресурс. Он предложил призывать в армию как можно больше женщин, а также покинувших страну мужчин.