Женское крыло правящей партии Швеции выступило против НАТО

Министр климата и окружающей среды Анника Страндхелл объявила, что женское крыло правящей Социал-демократической партии Швеции (SSKF) выступило против вступления страны в НАТО. Ее слова привел сайт Svenska Dagbladet.

Автор статьи заметил, что в партии ведутся жаркие дебаты. После 12 мая социал-демократам предстоит начать официальное обсуждение, а после 24 мая решить, будут ли они поднимать вопрос вступления Швеции в альянс. Несколько членов правящей партии заявили, что склоняются к поддержке этой идеи, однако женское крыло во главе с Анникой Страндхелл выступило категорически против.

«Швеция должна быть внеблоковой в военном отношении и находиться вне НАТО», — заявила она.

Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО. Об этом стало известно в апреле. Финские власти примут решение о подаче заявки до 12 мая. Тем временем в Швеции отказались от предложения социал-демократов провести референдум по этому вопросу. МИД России предупредил, что расширение альянса дестабилизирует обстановку в Европе, ведь так нейтральные страны окажутся на передовой.