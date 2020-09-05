«Женский марш мира» в Минске завершился без задержаний

«На данный момент информации о задержанных нет», — говорится в сообщении.

По времени завершение акции почти совпало с началом вечерней службы о пострадавших на протестах людей, которая проходила в Красном костеле на площади Независимости.

Изначально участницы акции собрались рядом с Комаровским рынком, а потом колонной направились к проспекту Независимости. Женщины держали в руках плакаты, цветы и флаги. Несколько человек пришли с флагами других стран: США, Канады, Великобритании, Литвы, Украины. Проезжающие мимо автомобилисты сигналили протестующим в знак поддержки.

Через несколько часов демонстранты собрались на площади Независимости. К акции присоединились две-три тысячи человек. Собравшихся просили разойтись, но граждане не уходили.

Массовые акции протеста продолжаются в Белоруссии с 9 августа. Некоторые граждане не согласны с итогами президентских выборов. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает руководящий пост с 1994 года. За политика проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%. Последняя теперь требует отправить в Белоруссию наблюдательную миссию ООН, отметило агентство Ura.ru.