«Женский марш мира» начался в Минске

Участницы акции собрались рядом с Комаровским рынком, а потом колонной направились к проспекту Независимости.

«Среди протестующих ходят силовики в штатском, с рациями, замечаний никому не делают», — говорится в сообщении.

Некоторые женщины держат в руках плакаты, цветы и флаги. Несколько человек пришли с флагами других стран. Проезжающие мимо автомобилисты сигналят протестующим в знак поддержки.

Ранее 5 сентября на улицы Минска вышли студенты. В акции участвовали почти 200 учащихся и преподавателей Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Около 30 человек задержаны.

Всего в городах республики 4 сентября состоялось 22 митинга. Милиционеры задержали 41 человека. Забастовки приобрели в Белоруссии массовый характер, это в эфире ИА НСН подтвердил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Несанкционированные акции начались в Белоруссии после президентских выборов. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования вышли на улицы. В результате начались задержания.