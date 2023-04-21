21 апреля 2023, 10:37
Женские манекены решили использовать в краш-тестах в США для борьбы с гендерным неравенством
Конгресс США обсуждает использование женских манекенов в краш-тестах
В конгрессе США идет обсуждение использования женских манекенов в краш-тестах для борьбы с гендерным неравенством. Об этом написал телеканал Fox News.
Член палаты представителей Роза ДеЛауро в своей речи подчеркнула важность использования женских манекенов в краш-тестах автомобилей «для борьбы с гендерным неравенством среди жертв аварий». Она также поблагодарила министра транспорта Пит Буттиджич за проведение этой работы.
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Использовать женские манекены в краш-тестах в конгрессе США предложили еще в 2021 году. С этой инициативой выступила делегат округа Колумбия в палате представителей Элеонора Холмс Нортон. Она обосновала свое предложение необходимостью изучить аварийные риски для женщин должным образом, поскольку, согласно статистике, представительницы слабого пола погибают в ДТП на 17% чаще, чем мужчины.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что трансгендерные американцы «формируют душу нации». Он отметил, что с первого дня его администрация работала над пресечением неравенства.
США
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