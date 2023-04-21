Мир 21 апреля 2023, 10:37 Женские манекены решили использовать в краш-тестах в США для борьбы с гендерным неравенством Конгресс США обсуждает использование женских манекенов в краш-тестах Unsplash

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В конгрессе США идет обсуждение использования женских манекенов в краш-тестах для борьбы с гендерным неравенством. Об этом написал телеканал Fox News.

Член палаты представителей Роза ДеЛауро в своей речи подчеркнула важность использования женских манекенов в краш-тестах автомобилей «для борьбы с гендерным неравенством среди жертв аварий». Она также поблагодарила министра транспорта Пит Буттиджич за проведение этой работы.

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Использовать женские манекены в краш-тестах в конгрессе США предложили еще в 2021 году. С этой инициативой выступила делегат округа Колумбия в палате представителей Элеонора Холмс Нортон. Она обосновала свое предложение необходимостью изучить аварийные риски для женщин должным образом, поскольку, согласно статистике, представительницы слабого пола погибают в ДТП на 17% чаще, чем мужчины.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что трансгендерные американцы «формируют душу нации». Он отметил, что с первого дня его администрация работала над пресечением неравенства.