Мир 05 июня 2023, 02:29 Женская сумка с надписью на русском языке привела к скандалу на Украине «Украина.ру»: националист попытался забрать у украинки сумку с русской надписью Unsplash

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Очередной скандал разгорелся на Украине на почве русского языка. Националисты киевского режима оказались недовольны надписью на женской сумке. Они попытались отобрать аксессуар. Видео с опубликовало издание «Украина.ру» со ссылкой на источник.

Один из пользователей Сети выложил видео на платформу TikTok, связанное с политической повесткой. На кадрах мужчина встретил девушку на улице. У дамы была черная сумка с русской надписью: «Сияй, черт возьми». Автор видеоролика рекомендовал обменять ее вещь на другую, с англоязычными буквами. Незнакомка отказалась от предложения и заявила, что эту сумку ей подарила близкая подруга.

Несмотря на отказ, мужчина продолжил настаивать. Он предупредил украинку, что в комментариях ее возненавидят за подобную вещь. Девушка ответила, что ей «абсолютно все равно» на каком языке написана фраза на сумке.

Авторы Telegram-канала отметили, что националисты не понимают, как своими действиями «лишь ускоряют распад Украины».

Ранее ведущий украинского ТВ Сергей Смальчук поссорился с депутатом Верховной Рады Максимом Бужанским из-за языка. Чиновник стал говорить по-русски, но ведущий попросил его перейти на мову. В итоге между двумя началась словесная перепалка.