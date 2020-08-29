Женщины выстроились в цепи на митинге в Минске

Возле площади Победы в Минске начался митинг оппозиции. Женщины с флагами собираются вокруг вечного огня.

Корреспондент RT сообщил, что девушки выстраиваются вокруг вечного огня в несколько цепочек. У многих в руках бело-красно-белые флаги. Отмечается, что со стороны милиции уже были попытки предупредить собравшихся об ответственности за несогласованный митинг.

К площади уже приехали автозаки и сотрудники ОМОН. По данным корреспондента, накануне в оппозиционных Telegram-каналах приглашали на митинг исключительно девушек. По плану, сформировавшиеся колонна должна направиться к площади Независимости.

Ранее в Минске уже собирались женщины. Акция против насилия прошла 28 августа. В тот день силовики задержали трех мужчин. Женщин омоновцы трогать не стали.

В субботу в Минске прошел мирный митинг в поддержку Александра Лукашенко. Более 300 машин с белорусскими флагами начали движение от Кургана Славы. Протяжность маршрута составила 20 километров.