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    06 июля 2022, 23:10

    Женщины в Закарпатье не пустили военкомов к своим мужчинам. Видео

    В Закарпатье женщины защитили своих мужчин от военкомов

    Александра Ломейко

    В Закарпатье военных комиссаров не пустили в одно из сел. Местные жительницы вышли на защиту своих мужчин, которым пришли вручать повестки на фронт.

    Кадры с протестующими женщинами появились в Сети. Они буквально перегородили дорогу военкомам и не сдали позиции даже после появления сотрудников правоохранительных органов.

    Чем именно завершилась встреча местных жительниц с военкомами и полицейскими, не уточняется.

    Военнообязанным Запорожской области посоветовали выезжать на освобожденные территории, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. Запасники и люди призывного возраста не могут покинуть Запорожье после запрета, введенного украинскими властями.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничивать перемещение военнообязанных нельзя, и пообещал «народу разобраться с этим».