Женщины в Закарпатье не пустили военкомов к своим мужчинам. Видео

В Закарпатье военных комиссаров не пустили в одно из сел. Местные жительницы вышли на защиту своих мужчин, которым пришли вручать повестки на фронт.

Кадры с протестующими женщинами появились в Сети. Они буквально перегородили дорогу военкомам и не сдали позиции даже после появления сотрудников правоохранительных органов.

Чем именно завершилась встреча местных жительниц с военкомами и полицейскими, не уточняется.

Военнообязанным Запорожской области посоветовали выезжать на освобожденные территории, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. Запасники и люди призывного возраста не могут покинуть Запорожье после запрета, введенного украинскими властями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничивать перемещение военнообязанных нельзя, и пообещал «народу разобраться с этим».