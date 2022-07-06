Женщины в Закарпатье не пустили военкомов к своим мужчинам. Видео
В Закарпатье женщины защитили своих мужчин от военкомов
В Закарпатье военных комиссаров не пустили в одно из сел. Местные жительницы вышли на защиту своих мужчин, которым пришли вручать повестки на фронт.
Кадры с протестующими женщинами появились в Сети. Они буквально перегородили дорогу военкомам и не сдали позиции даже после появления сотрудников правоохранительных органов.
Чем именно завершилась встреча местных жительниц с военкомами и полицейскими, не уточняется.
Военнообязанным Запорожской области посоветовали выезжать на освобожденные территории, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. Запасники и люди призывного возраста не могут покинуть Запорожье после запрета, введенного украинскими властями.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничивать перемещение военнообязанных нельзя, и пообещал «народу разобраться с этим».