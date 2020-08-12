Женщины в белом и с цветами вышли на улицы Минска

Представительницы прекрасного пола устроили мирную акцию солидарности — они вышли на площадь в Минске в белой одежде и с цветами.

Основной призыв женщин — остановить насилие и произвол силовиков, которые нападают на мирных жителей в дни после выборов президента.

Фото и видео акции выложили очевидцы.

По словам жителей, всего на площадь перед Комаровским рынком вышли около 250 человек. Некоторые присоединились уже в процессе.

Люди, проезжавшие мимо на авто, аплодировали девушкам, которые не побоялись выйти и собраться всем вместе.

Протесты после проведения выборов в Белоруссии продолжаются. Чтобы разогнать всех недовольных, силовики начали заходить даже во дворы спальных районов и избивать людей, выходящих из магазинов и авто.

Позже в Сети появились кадры, на которых омоновцы в Минске нападают на журналистов, одетых в яркие жилеты и с камерой в руках.