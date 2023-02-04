Мир 04 февраля 2023, 18:03 Женщины устроили массовую драку из-за места в самолете G1: женщины устроили драку из-за занявшего чужое место ребенка в самолете в Бразилии Unsplash

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Несколько пассажирок самолета, следовавшего из Сальвадора в Сан-Паулу, устроили драку из-за ребенка, занявшего чужое место в салоне. Об этом сообщило издание G1.

Изначально конфликт начался между двумя женщинами, однако затем к ним присоединились еще несколько. В итоге в потасовку ввязались и мужчины, а также экипаж самолета.

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По данным издания, всего в драке приняли участие 15 пассажирок: 10 с одной стороны и пять — с другой.

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Причиной конфликта стало то, что одна из женщин посадила ребенка на место, ближайшее к окну. Неизвестно, сделала она это случайно или намеренно, но затем вспыхнула потасовка.

Самолет еще не успел подняться в воздух, поэтому всех участников потасовки сняли с рейса. В итоге борт задержался в аэропорту почти на полтора часа. Перевозчик Gol принес свои извинения остальным пассажирам, отметив, что экипаж действовал в соответствии с предписанной инструкцией.

Ранее инцидент с дракой произошел в самолете, летевшем из Таиланда в Якутию, несколько пассажиров сняли с рейса.