«Женщины рожали, и мы отпускали их в подвалы». Медсестра из Волновахи рассказала о работе во время обстрелов ВСУ

Между обстрелами со стороны ВСУ в родильном отделении больницы в Волновахе приняли шесть родов, рассказала младшая палатная медсестра Татьяна Болюк Telegram-каналу Mash. После родов женщин с младенцами отпускали прятаться в подвалы.

«Роды происходили в передышках, слава богу, не во время обстрелов. У нас рожали женщины, а потом уже мы отпускали их в подвалы. Прятали в самые дальние, самые крепкие», — вспомнила медсестра родильного отделения.

Она поделилась также, что к моменту начала одного из обстрелов травматолог перевязывал раны восьмилетней девочке. Когда в больнице вылетели стекла, врач схватил ее на руки и побежал.

«Хватает эту девочку с открытой раной, и мы бежим все вместе. У нее ранения были осколочные, мина разорвалась», — сообщила Татьяна Болюк.

По ее словам, военнослужащие ВСУ «настойчиво предлагали уйти вместе с ними», но медики предположили, что они просто хотят прикрыться мирным населением. Большинство остались.

Жительница дома, расположенного неподалеку от больницы, рассказала, что танки ВСУ ездили вокруг здания медучреждения.

«Отстреляются между церковью и роддомом — и прячутся», — отметила женщина, со слезами вспоминая те страшные дни.

Ранее стало известно, что ВСУ использовали больницу в Волновахе как склад боеприпасов.

Войска ДНР освободили Волноваху 11 марта. Ее, как и Мариуполь, Вооруженные силы Украины превратили в руины.