Женщины подали в суд на авиакомпанию в США после изнасилования на борту

Две пассажирки американской авиакомпании Frontier Airlines подали в суд на перевозчика за бездействие. По их словам, они стали жертвами насилия на борту самолета, но бортпроводники не сообщили о случившемся сотрудникам полиции.

Как пишет телеканал CNN, первое изнасилование женщины произошло в октябре 2018 года, а через месяц инцидент повторился уже с другой пассажиркой. При этом личности пострадавших не раскрываются.

Согласно искам, обе пострадавшие рассказывали о случившемся сотрудникам авиакомпании, но те ничего не передавали полиции. Перевозчик не помогал выяснять какие-либо детали и не занимался поиском свидетелей.

Теперь женщины требуют, чтобы Frontier Airlines больше не допускала подобных преступлений и приняла соответствующие меры. В свою очередь директор по корпоративным коммуникациям перевозчика Дженнифер де ла Круз заявила, что не может комментировать претензии в иске.

«Тем не менее, я могу вам сказать, что безопасность наших пассажиров и членов экипажа является приоритетом для Frontier Airlines. У нас есть строгая политика, предусматривающая оперативное и надлежащее реагирование на сообщения о неправомерных действиях и предполагаемых преступлениях», — заверила она.

По данным ФБР, в последние годы правоохранители фиксируют рост числа подобных преступлений во время рейсов. Чаще всего сексуальное насилие проходит во время ночных перелетов, когда на борту самолета выключают свет.