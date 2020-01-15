Женщины из Северной Кореи расплакались из-за выступления перед Ким Чен Ыном

Видеозапись появилась на сайте английской газеты 15 января. Она тут же получила популярность в интернет-пространстве.

На ролике видно, как в небольшом зале, похожем на класс школы, десятки женщин исполняют песни и танцы, чтобы порадовать лидера Северной Кореи. Они также играют на аккордеоне, гитаре и ударных инструментах.

Неизвестно, в какое время и в каком месте записали видео. К тому же зрители не могут даже послушать выступление кореянок: звук на видеоролике отключен.

Тем не менее, пользователей удивила эмоциональность его героев. Несколько женщин расплакались прямо во время выступления. Некоторые оставили в комментариях свои предположения, почему все-таки артистки так растрогались: «Вероятно, плачут, потому что они в ужасе. Если ему не понравится их выступление, он выстрелит в них ракетой», «Он похож на малыша, которого нужно постоянно веселить, в противном случае возникает массовая истерика».

После исполненных песен и танцев Ким Чен Ын поаплодировал военнослужащим и сделал совместную фотографию на память.