Женщины и молодежь в Европе чаще всего теряют работу из-за пандемии

Пандемия коронавируса усугубляет ситуацию на рынке труда в европейских странах. Больше всего от сокращений страдают женщины и молодежь.

Как пишет Euronews, в августе 2020 года число безработных граждан в Евросоюзе достигло 15,5 миллиона человек, а это 7,4% трудоспособного населения. При этом указанное число за последний месяц возросло примерно на 238 тысячи.

Чаще остальных работодатели сокращали женщин, следует из данных телеканала. Также под сокращение попадали молодые сотрудники возрасте до 25 лет.

В августе, как отмечается, без работы остались на 64 тысячи молодых граждан Евросоюза больше, чем в июле. Среди женского населения уровень безработицы увеличился за месяц на 0,1% и достиг отметки в 7,6%. У мужчин этот показатель остался на прежнем уровне — 7,1%.

Более того, по прогнозам экономистов роста незанятости в европейских странах ближайшие месяцы и дальше будет расти. Это будет происходить из-за второй волны коронавируса в ЕС, которая вынудила ряд стран вновь ужесточить ограничения.

Число безработных россиян в августе достигло 4,8 миллиона человек, следует из данных Росстата. Это рекорд за последние восемь лет. Минэкономразвития предложило способ снизить безработицу. Для этого потерявших свои трудовые места россиян будут обучать ведению бизнеса. Это следует из паспорта федерального проекта «Вовлечение в предпринимательство».