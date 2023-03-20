Мир 20 марта 2023, 17:41 Женщину заподозрили в убийстве родной матери в Индии

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В Индии задержали 24-летнюю жительницу Мумбаи, которую заподозрили в убийстве собственной матери. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

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Соседи рассказали племяннице погибшей, что давно не видели женщину. Она сообщила об этом родственникам, которые вместе с ней приехали домой к исчезнувшей тете. Им пришлось применить силу, чтобы попасть внутрь, поскольку дочь родственницы отказалась их впустить. Она заверила, что ее мать отправилась в другой город, однако родственники заставили ее поехать в полицию и заявить об исчезновении родительницы. Прибыв домой к подозреваемой, правоохранители обнаружили останки погибшей, которые лежали в разных частях жилища.