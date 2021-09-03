Женщину, выигравшую миллионы в лотерее, нашли мертвой в Белфасте

Маргарет Лоури из Белфаста была найдена мертвой в собственном доме. Восемь лет назад она выиграла джекпот в 27 миллионов фунтов в лотерее и потратила его на недвижимость и благотворительность. Об этом сообщили «Известия».

Местная полиция не рассматривает ее смерть как подозрительную. По их словам, выигрыш в лотерею к трагическому случаю не имеет никакого отношения, написала «Свободная пресса».

Сама женщина ранее заявляла, что миллионы, которые она выиграла, не сделали ее счастливой. Даже наоборот, джекпот разрушил ее жизнь.