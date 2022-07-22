Женщину выбрали президентом Индии второй раз в истории страны

Кандидат от Национального демократического альянса Драупади Мурму стала новым президентом Индии. Об этом сообщило издание The Times of India.

По результатам президентской гонки Мурму набрала 64% голосов. Ее соперник-оппозиционер Яшванта Синха смог набрать лишь 36%. Выбор делали члены парламента и местные ассамблеи штатов и территорий. За Мурму проголосовали все штаты Индии, а Синха проиграл в трех штатах. Таким образом, женщина стала главой государства во второй раз в истории страны.

«Жизнь Драупади Мурму, ее ранняя борьба, ее богатое служение и ее образцовый успех мотивируют каждого индийца. Она стала лучом надежды для наших граждан, особенно для бедных, маргинализированных и угнетенных», — написал в Twitter премьер-министр Индии Нерендра Моди.

Мурму принесет присягу 25 июля. Она сменит на президентском посту Рама Натха Ковинда. Глава государства избирается в Индии на пять лет. Он несет представительские функции, так как страна является парламентской республикой. Выборы проходили в Индии 18 июля, а подсчет голосов состоялся 21 июля.