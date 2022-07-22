Женщину выбрали президентом Индии второй раз в истории страны
Драупади Мурму стала новым президентом Индии
Кандидат от Национального демократического альянса Драупади Мурму стала новым президентом Индии. Об этом сообщило издание The Times of India.
По результатам президентской гонки Мурму набрала 64% голосов. Ее соперник-оппозиционер Яшванта Синха смог набрать лишь 36%. Выбор делали члены парламента и местные ассамблеи штатов и территорий. За Мурму проголосовали все штаты Индии, а Синха проиграл в трех штатах. Таким образом, женщина стала главой государства во второй раз в истории страны.
«Жизнь Драупади Мурму, ее ранняя борьба, ее богатое служение и ее образцовый успех мотивируют каждого индийца. Она стала лучом надежды для наших граждан, особенно для бедных, маргинализированных и угнетенных», — написал в Twitter премьер-министр Индии Нерендра Моди.
Мурму принесет присягу 25 июля. Она сменит на президентском посту Рама Натха Ковинда. Глава государства избирается в Индии на пять лет. Он несет представительские функции, так как страна является парламентской республикой. Выборы проходили в Индии 18 июля, а подсчет голосов состоялся 21 июля.