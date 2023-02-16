Мир 16 февраля 2023, 22:41 Женщину спасли из-под завалов спустя 11 дней после землетрясения в Турции Спасатели достали женщину из-под завалов в Турции спустя 11 дней после землетрясения

Читать 360tv в

Женщину, которая находилась под обломками жилого дома, нашли живой в Кахраманмараше спустя 11 дней после землетрясения. Она провела под завалами почти 246 часов, сообщил RT.

Спасение местной жительницы засняли на видео. На кадрах видно, как пострадавшую на носилках передают друг другу спасатели.

Реклама

Ранее в Кахраманмараше вытащили из-под обломков дома живую женщину. Отмечается, что была спасена 74-летняя Джемиле Кекеч, которая ждала помощи спасателей 212 часов.

Реклама

Провинция Кахраманмараш оказалась в эпицентре землетрясения, которое произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Природный катаклизм стал самым сильным с 1939 года, его магнитуда составила 7,7.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли свыше 35 тысяч человек, пострадали — более 108 тысяч. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что разбор завалов продолжится до поиска последнего выжившего. В спасательной операции задействовано свыше 250 человек.

Всемирная организация здравоохранения назвала землетрясение в Турции самым мощным в регионе за последнее столетие. Руководитель европейского подразделения Ханс Клюге заявил, что последствия катастрофы оценят в ближайшее время.