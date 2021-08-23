Женщину с темной кожей впервые похоронят в парижском Пантеоне

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу о перезахоронении американо-французской певицы, актрисы и танцовщицы Жозефины Бейкер в парижском Пантеоне. Она станет первой темнокожей женщиной, удостоенной такой чести. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

Отмечается, что церемония состоится 30 ноября этого года. Бейкер будет пятой женщиной и первой артисткой, похороненной в усыпальнице. Ранее здесь хоронили лишь выдающихся личностей страны, таких как Вальтер, Жан-Жак Руссо и Виктор Гюго.

Жозефина Бейкер получила популярность благодаря своим выступлениям в Театре на Елисейских полях. Артистка была ярым борцом против расизма в США. Она умерла в 1975 году и была похоронена в Монако.