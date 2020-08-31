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    31 августа 2020, 19:48

    Женщину с георгиевскими ленточками задержали на Украине

    Арина Гудилова

    Пограничники Украины задержали на границе с Россией женщину, в багаже которой находились георгиевские ленточки, ленты с российским триколором, а также значки «9 Мая». Об этом сообщила пресс-служба пограничного ведомства Украины.
    Женщину с георгиевскими ленточками задержали на Украине

    Отмечается, что женщина 1985 года рождения и имеет украинское гражданство. Она въезжала на Украину с территории России.

    По информации пограничных служб, она занимается изготовлением и продажей изделий ручной работы. При этом ведомство подчеркнуло, что причину провоза данного багажа женщина отказалась сообщать.

    «Оперативники установили, что она, возможно, причастна к пропаганде коммунистического, национал-социалистического и тоталитарного режимов на территории Украины… Гражданку и обнаруженные предметы передали представителям Национальной полиции», — говорится в сообщении.

    На Украине с 2015 года действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он запрещает пропаганду советской символики. В рамках него предполагается переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

    На днях депутат Верховной Рады призвал лишить гражданства украинцев, «размахивающих российскими флагами». Речь идет о всех жителей ДНР, ЛНР и Крыма, которые получили российские паспорта.

    Новости SMI.FM