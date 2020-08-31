Женщину с георгиевскими ленточками задержали на Украине

Отмечается, что женщина 1985 года рождения и имеет украинское гражданство. Она въезжала на Украину с территории России.

По информации пограничных служб, она занимается изготовлением и продажей изделий ручной работы. При этом ведомство подчеркнуло, что причину провоза данного багажа женщина отказалась сообщать.

«Оперативники установили, что она, возможно, причастна к пропаганде коммунистического, национал-социалистического и тоталитарного режимов на территории Украины… Гражданку и обнаруженные предметы передали представителям Национальной полиции», — говорится в сообщении.

На Украине с 2015 года действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он запрещает пропаганду советской символики. В рамках него предполагается переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

На днях депутат Верховной Рады призвал лишить гражданства украинцев, «размахивающих российскими флагами». Речь идет о всех жителей ДНР, ЛНР и Крыма, которые получили российские паспорта.