Женщину избил бойфренд из Tinder, чтобы «ее больше никто не захотел»

Женщину из Великобритании избил парень, с которым она познакомилась в Tinder. Он изуродовал ей лицо, чтобы «ее больше никто не захотел».

Как пишет британское издание The Sun, 30-летняя мать-одиночка Эмма встречалась с Джейком Коста четыре месяца. Они познакомились в приложении для знакомств Tinder.

Все было хорошо до того, как Эмма обнаружила в телефоне своего парня фото незнакомой женщины и поняла, что он ей изменяет. Она сказала ему, что им следует разойтись, на что Джейк отреагировал очень бурно — начал ломать стены и крушить предметы в их доме в Лаутоне, графство Эссекс.

Эмма начала всерьез опасаться за свою жизнь. Она позвонила другу, но у того был недоступен телефон, и звонок был переадресован на голосовую почту. При этом запись не прекратилась, зафиксировав факт избиения.

По словам женщины, Джейк два часа просто ее избивал — бил кулаками по телу и голове. Он сначала прижал Эмму к кровати и разбил ее телефон, а потом несколько раз ударил ее головой о кровать. После он начал ее пинать и тащить за волосы из одной комнаты в другую. Эмма смогла лишь расцарапать лицо своего бывшего, пока он ее бил.

После двух часов побоев она потеряла сознание. Когда она очнулась, Джейк сидел рядом с ней и гладил ее лицо, сказав при этом: «Ты уже потеряла свою красоту, никто больше не захочет тебя».

Ситуацию спас сосед Эммы, который услышав ее крики, вызвал полицию. Джейка арестовали, а позже ему было предъявлено обвинение в причинении вреда здоровью. На суде бывший Эммы признал свою вину и получил 15 месяцев тюремного заключения.