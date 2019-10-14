  • Женщину арестовали после танцев на свадьбе. Она оказалась британской мошенницей

    14 октября 2019, 00:38

    Светлана Степанова

    В Великобритании 50-летняя Насрин Ахтар оформила социальные пособия, объяснив, что она «слишком больна, чтобы работать». Женщина получила солидную сумму от государства, так как ее считали инвалидом и матерью одиночкой. Но однажды ее заметили, когда она лихо танцевала на чужой свадьбе. Об этом сообщило издание Daily Mail.
    Женщину арестовали после танцев на свадьбе. Она оказалась британской мошенницей

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    Насрин Ахтар полчала пособия с 2002 по 2013 годы. В рамках «комплексного набора льгот» ей было выплачено 250 тысяч фунтов стерлингов (около 21 миллиона рублей). Но потом за маломобильной матерью-одиночкой установили скрытое наблюдение следователи Департамента труда и пенсий.

    В один из дней полицейские внезапно нагрянули к ней с рейдом. Насрин не было дома. Ее сожитель утверждал, что сам не знает, где она может быть, ведь он не обнаружил ее в постели ранним утром. Следователи продолжали наблюдать за жизнью женщины, которая нуждается в особом уходе из-за плохой мобильности и множества заболеваний, не позволяющих работать. Вдруг они обнаружили в социальных сетях фотографии со свадьбы, где Насрин лихо отплясывает со своими родственниками.

    Британка призналась в семи случаях мошенничества в отношении государственных структур. 11 октября Манчестерский королевский суд приговорил ее к тюремному заключению сроком на два года.

    «Это был чрезвычайно сложный случай мошенничества с пособиями, который вышел далеко за рамки обычного случая. Нам потребовалось три года, чтобы привлечь эту женщину к ответственности, поскольку вскоре после начала судебного процесса в 2017 году она попыталась, за счет дополнительных расходов налогоплательщика, сама признаться непригодной для судебного разбирательства», — пояснил сотрудник по борьбе с мошенничеством одного из госучреждений Саймон Тунниклифф.

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    Следствие установило, что Насрин Ахтар получала льготы на аренду жилья и ряд налоговых льгот, хотя по факту она являлась владелицей дома своих родителей, полученного по наследству. Ей также платили как матери-одиночке, но при этом у нее в собственности было несколько объектов недвижимости, а также значительные сбережения. Ахтар ежемесячно перечисляли пособие по инвалидности и пособие как безработной.

    Страшнее для тюремного заключения станет обязанность выплатить всю сумму, которую она обманом вытянула из государства.