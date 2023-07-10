Мир 10 июля 2023, 03:42 Женщине‑инвалиду посоветовали ждать авиарейса из Стамбула на Москву на полу РЕН ТВ: в Стамбуле женщине‑инвалиду посоветовали лечь на пол в ожидании рейса в Москву Freepik

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Почти 100 человек ждут рейса в Москву из аэропорта Стамбула уже больше 11 часов. При этом им не предоставили комфортных условий для ожидания вылета, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Пассажиры авиакомпании Red Wings должны были вылететь в столицу России в 11:50 в воскресенье, 9 июля. Однако до сих пор они остаются в Стамбуле. Причем у собравшихся в турецком аэропорту людей на билетах обозначено разное время вылета.

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По словам пассажиров, возможно, авиакомпания решила собрать людей, чтобы в самолете не было свободных мест.

«Какой-то определенности не дали. Нам говорят чтобы ждали», — рассказал один из них.

Ожидающие получили только талоны на обед в Burger King, а в остальном никаких условий нет. Так, работники аэропорта посоветовали женщине инвалиду лечь на пол. На данный момент пассажирам передали, что вылет состоится в 04:50.

Ранее в аэропорту Внуково пассажирка авиакомпании Utair попыталась пронести детский горшок в салон самолета на своей голове.