Женщинам в ЮАР разрешат многомужество

Женщинам в ЮАР разрешат заключать браки сразу с несколькими мужчинами, чтобы уравнять их в правах. Обсуждение законопроекта началось в парламенте, сообщило Die Welt.

Поправки в Семейный кодекс, разработанные в МВД, скорее всего, примут, написало издание. По оценке МВД ЮАР, нынешняя правовая ситуация рассматривается как дискриминация, которая приводит к неравенству. Если поправки примут, будет декриминализировано не только многомужество, но и все браки, заключенные по индуистским, еврейским, мусульманским или растафарианским ритуалам. Поэтому закон расценивается как «важный шаг на пути к равноправию».

Противники инициативы заявили, что такая мера сделает семейные отношения еще более запутанными. В частности, понадобится проведение ДНК-тестов для установления отцовства.

В ЮАР официально полигамия не разрешена, но она не преследуется по закону — в подобных отношениях состоят сотни тысяч людей по всей Африке. В частности, Джейкоб Зума, который занимал пост президента с 2009 по 2018 год, имеет четыре жены, напомнила газета «Взгляд».

Сегодня многомужество встречается в отдельных районах Индии, Бутана, Конго и Нигерии. Часто это связано с нехваткой плодородных земель и необходимостью ограничить количество детей, но при этом необходимостью укрепить социальные связи и повысить безопасность.